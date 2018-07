Kairo (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Todesopfer in den eigenen Reihen durch den Abwurf der größten nicht-atomaren Bombe des US-Militärs in Afghanistan bestritten. Es habe weder Verletzte noch Tote gegeben, teilte die IS-nahe Propaganda-Agentur Amaq am Freitag in sozialen Netzwerken mit.

