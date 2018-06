Kandahar (AFP) In Afghanistan sind bei einem Bombenanschlag in der südlichen Unruheprovinz Helmand elf Zivilisten getötet worden. Wie Regierungssprecher Omar Schwak am Samstag mitteilte, wurde am Vortag ein Fahrzeug in die Luft gesprengt, das vom Distrikt Nawa in die Provinzhauptstadt Laschkar Gah unterwegs war.

