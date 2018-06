Augsburg (AFP) Der Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in der Türkei, Michael Link, sieht vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei deutliche Einschränkungen für seine türkischen Kollegen. Während die türkische Regierung mit den Wahlbeobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) "professionell und gut" zusammenarbeite, treffe dies auf die einheimischen Beobachter nicht zu, sagte Link der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). "Sie unterliegen konkreten Einschränkungen, mehr als bei früheren Wahlen."

