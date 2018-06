Hongkong (SID) - Max Niederlag (Chemnitz) hat seine Chancen auf eine Medaille im Sprintturnier der Bahnrad-WM in Hongkong verspielt. Der 23-Jährige unterlag am Samstag im Viertelfinale dem Briten Ryan Owens. Niederlag, der in der Qualifikation zu einer persönlichen Bestzeit (9,66 Sekunden) gerast war und anschließend den britischen Olympia-Zweiten Callum Skinner ausschaltete, wurde gegen Owens im entscheidenden dritten Lauf wegen eines angeblich unerlaubten Manövers disqualifiziert.

Die Delegation des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) legte vergeblich Protest gegen die Entscheidung ein. Niederlag soll seine Fahrlinie verlassen und damit ein Hindernis für den Briten dargestellt haben. "Man kann es nicht nachvollziehen, beim besten Willen", sagte Bundestrainer Detlef Uibel: "Das ist eine Farce!"

Niederlag reagierte betrübt. "Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen", sagte er: "Es ist alles sehr schwammig und undeutlich. Ich denke, dass ich einen sauberen Lauf gefahren bin."

Im 500-m-Zeitfahren erreichten Miriam Welte (Kaiserslautern) und Pauline Grabosch (Erfurt) das Finale. Gudrun Stock (München) schied in der Einerverfolgung aus.