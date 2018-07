Wien (AFP) Ein 49 Jahre alter Deutscher ist beim Bergsteigen in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann kam am Samstag beim Abstieg vom Piz Buin in Vorarlberg ums Leben, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Der Mann, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs war, stürzte demnach rund 200 Meter über eine Felskante auf einen Gletscher und zog sich dabei tödliche Kopfverletzungen zu.

