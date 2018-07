Hongkong (SID) - Die Bahnrad-Weltmeisterschaften im kommenden Jahr finden im niederländischen Apeldoorn statt. Das teilte der Weltverband UCI am Schlusstag der Titelkämpfe in Hongkong am Ostersonntag mit. Die Wettkämpfe in den Niederlanden sind vom 28. Februar bis 4. März 2018 geplant, Apeldoorn war bereits 2011 Ausrichter der Bahnrad-WM.