Münster (AFP) Teilnehmer einer WhatsApp-Gruppe haben am Wochenende über den Messengerdienst zu einer Party in einer Schulturnhalle in Münster eingeladen, in die sie vorher eingebrochen waren. Am Eingang verlangten sie dann am Samstagabend sogar Eintritt, wie die Polizei mitteilte. Es wurden demnach Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erstattet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.