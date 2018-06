Konstanz (AFP) Mysteriöser Geldsegen in Konstanz: Ein Unbekannter hat in der baden-württembergischen Stadt an den Osterfeiertagen zahlreiche Geldscheine verteilt, wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach fanden Einwohner die Banknoten hinter den Scheibenwischern von Autos und in Briefkästen.

