London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May will nach Informationen der BBC überraschend Neuwahlen für den 8. Juni ankündigen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings bisher nicht. May hat in Kürze zu einer Pressekonferenz in London geladen.

