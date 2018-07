Den Haag (AFP) Mit 38 Festnahmen in Deutschland und einigen anderen europäischen sowie lateinamerikanischen Ländern ist ein internationaler Kinderporno-Ring gesprengt worden, der über den Messenger-Dienst WhatsApp Bilder austauschte. Wie die europäische Polizeibehörde Europol und die internationale Polizeiorganisation Interpol am Dienstag in Den Haag mitteilten, erfolgten die Festnahmen bereits Ende März in 15 Ländern, darunter Argentinien, Mexiko, Kolumbien, Peru, aber auch Deutschland, Spanien, Portugal und Italien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.