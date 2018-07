Monte Carlo (SID) - French-Open-Sieger Novak Djokovic (29) ist mit viel Mühe, aber erfolgreich in die Sandplatzsaison gestartet. In seinem ersten Match auf der roten Asche nach seinem Triumph in Roland Garros im Juni 2016 setzte sich der Serbe beim ATP-Masters in Monte Carlo gegen den Franzosen Gilles Simon nach 2:32 Stunden mit 6:3, 3:6, 7:5 durch.

Nach dem erfolgreichen ersten Satz verspielte Djokovic im zweiten Durchgang eine 2:1-Führung und ein Break Vorsprung, ehe er sich im dritten Satz erneut zweimal vom Franzosen den Aufschlag abnehmen ließ. Trotz der eigenen Schwächen erlangte Djokovic wieder die Oberhand und verwandelte seinen ersten Matchball.

"Es war ein sehr intensives, sehr schweres Spiel. Ich habe im ersten Satz gut gespielt, danach sind mir zu viele Fehler passiert", sagte Djokovic bei Sky auf Deutsch. Der Weltranglistenzweite trifft im Achtelfinale entweder auf Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 13) oder Karen Chatschanow (Russland).

Nach einer Ellbogenverletzung, die ihn die Teilnahme am Turnier in Miami gekostet hatte, war Djokovic vor zwei Wochen mit einem Erfolg im Davis Cup zurückgekehrt. "Es ist nicht so schlecht. Ich kann aufschlagen und hoffe, dass es so bleibt", sagte Djokovic nach der Partie gegen Simon. Durch den hart umkämpften Sieg darf Djokovic weiter von seinem dritten Erfolg in Monaco träumen.

Im vergangenen Jahr hatte Djokovic durch seinen Triumph in Paris den letzten noch fehlenden Grand-Slam-Titel und seinen vierten nacheinander geholt. Nach dem Erfolg an der Seite von Trainer Boris Becker ging es allerdings bergab, in Wimbledon und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro schied Djokovic überraschend früh aus. Den Platz an der Spitze der Weltrangliste verlor er trotz des Finaleinzugs bei den US Open vor dem Saisonfinale in London an den Briten Andy Murray.