Istanbul (AFP) Ein Helikopter der türkischen Polizei mit zwölf Menschen an Bord ist im Osten des Landes abgestürzt. Der Hubschrauber sei aus unbekannten Gründen in der Provinz Tunceli zu Boden gegangen, meldeten am Dienstag die Sender CNN-Türk und NTV. An Bord waren laut dem örtlichen Gouverneur mehrere Polizisten, ein Richter und ein Unteroffizier. Ein anderer Helikopter der Rettungskräfte brach unverzüglich zur Unglücksstelle auf.

