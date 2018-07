Bogotá (AFP) Vor den geplanten Großkundgebungen der Opposition in Venezuela haben elf Länder Lateinamerikas die dortige Regierung zur Wahrung der Demonstrationsfreiheit aufgerufen. Die venezolanische Regierung müsse "das Recht auf friedliche Kundgebungen garantieren", hieß es in einer am Montag in Bogotá veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru und Uruguay.

