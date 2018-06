Lancaster (SID) - Der ehemalige Football-Star Aaron Hernandez hat sich im Gefängnis das Leben genommen. Der frühere Tight End der New England Patriots und Teamkollege von Sebastian Vollmer wurde in Lancaster/Massachusetts erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Das bestätigten US-Behörden am Mittwoch. Hernandez wurde 27 Jahre alt.

Hernandez war im April 2015 wegen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden - ohne Chance auf Bewährung. Die Jury hatte den früheren Pro-Bowl-Teilnehmer für schuldig befunden, den Freund der Schwester seiner Verlobten getötet zu haben. Ein Jahr zuvor war Hernandez' Vertrag bei den Patriots für 40 Millionen Dollar bis 2018 verlängert worden.

Erst vergangene Woche war Hernandez von dem Vorwurf freigesprochen worden, im Juli 2012 zwei Männer aus einem fahrenden Auto heraus erschossen zu haben.