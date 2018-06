Paris (AFP) Nach dem vereitelten Anschlagsvorhaben in Frankreich haben die Themen Sicherheit und Terrorismusbekämpfung im Präsidentschaftswahlkampf noch einmal an Bedeutung gewonnen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen bekräftigte am Mittwoch ihre Forderung, mutmaßliche ausländische Gefährder "sofort auszuweisen". Es sei "beschämend", dass nicht alles unternommen werde, um die terroristische Bedrohung zu verringern, sagte die Front-National-Chefin dem Sender BFMTV.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.