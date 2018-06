Altenahr (dpa) - Immer wieder fotografieren Ausflügler das seltsame Kunstwerk des Kfz-Meisters Peter Schmitz im Ahrtal: Eine große Buche wächst in Altenahr mitten durch ein blaugraues Auto. "Ich habe noch nie gehört, dass es das so noch mal gibt in Deutschland", sagte Schmitz der dpa. "Man sieht woanders höchstens mal halbe Autos an Hauswänden." Sein Baumvehikel an einem kleinen Hang neben seinem Autohaus diene auch vielen Besuchern des Nürburgrings als Wegmarke Schmitz sagte der dpa weiter, die Buche mit Blechkleid sei vor rund zehn Jahren seine "spontane Schnapsidee" gewesen.

