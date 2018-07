Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Unparteilichkeit der OSZE-Wahlbeobachter bei dem Referendum über das Präsidialsystem in Frage gestellt. In einem Interview mit dem türkischen Auslandssender A-News am Donnerstagabend, zeigte Erdogan Bilder, die unter anderen den Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko mit Symbolen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zeigten.

