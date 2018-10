Stuttgart (SID) - Angelique Kerber hat Serena Williams zu ihrer Schwangerschaft die besten Wünsche gesendet. "Ich habe ihr gestern direkt gratuliert. Es gibt nichts Schöneres, als eine Familie zu gründen, und ich wünsche ihr von Herzen nur das Beste für den neuen Lebensabschnitt. Das ist eine unglaublich spannende Zeit für sie", sagte die Weltranglistenerste Kerber am Donnerstag dem Sport-Informations-Dienst (SID) und meinte: "Ich bin mir sicher, Serena wird auch eine Weltklasse-Mama auf der Tour im nächsten Jahr sein."

Tennis-Superstar Serena Williams (USA) erwartet in diesem Jahr ihr erstes Kind und beendet die Saison vorzeitig. Das gab ihre Sprecherin Kelly Bush Novak am Mittwoch bekannt, nachdem die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin ein Foto ihres sichtlich gewölbten Bauches und dem Kommentar "20 Wochen" im Internet gepostet hatte.

"Mit Freude kann ich bestätigen, dass Serena im Herbst ein Baby erwartet", teile Bush Novak der Nachrichtenagentur AFP mit: "Sie freut sich, im nächsten Jahr auf den Court zurückzukehren."

Damit war Williams bei ihrem Australian-Open-Triumph Ende Januar in Melbourne bereits schwanger. Am kommenden Montag löst die 35-Jährige, die mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt ist, die Kielerin Kerber wieder an der Spitze der WTA-Weltrangliste ab.