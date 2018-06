Monaco (SID) - Der Weltranglistenerste Andy Murray (Großbritannien) und der an Nummer drei gesetzte Schweizer Stan Wawrinka sind bereits im Achtelfinale des ATP-Masters in Monte Carlo ausgeschieden. Gegen den Spanier Albert Ramos (Nr. 15) unterlag Murray nach 2:35 Stunden 6:2, 2:6, 5:7. Wenig später verlor Wawrinka gegen Pablo Cuevas (Nr. 16) aus Uruguay in nur 1:14 Stunden 4:6, 4:6.

"Ich bin enttäuscht, bei der Ausgangslage noch verloren zu haben. Bei 4:0-Führung habe ich noch nicht viele Spiele in meiner Karriere abgegeben", sagte Murray bei Fox Sports.

Im Duell mit dem Iberer verspielte Murray, der beim Masters in Indian Wells/Kalifornien im März gar in seinem Auftaktmatch gescheitert war, im entscheidenden dritten Satz eine 4:0-Führung und brachte seinen Gegner selbst zurück ins Spiel. Ramos verwandelte in einem umkämpften letzten Aufschlagspiel seinen zweiten Matchball. Er trifft nun auf den Kroaten Marin Cilic (Nr. 5). Cuevas bekommt es nun mit dem Franzosen Lucas Pouille (Nr. 11) zu tun.

Murrays Niederlage ist das nächste Kapitel in seiner bislang durchwachsenen Saison. Auch bei den Australian Open im Januar war bereits im Achtelfinale gegen den Hamburger Mischa Zverev für ihn Endstation. Nach seinem Triumph beim Turnier in Dubai gewann Murray lediglich zwei Matches und kämpfte mit einer Verletzung am Ellenbogen. Aus diesem Grund hatte er auf eine Teilnahme in Miami verzichtet. "Mein Ellenbogen fühlte sich gut an. Es wird nur besser. Ich hoffe, es läuft weiter so", sagte Murray.

Aus deutscher Sicht trifft am Donnerstag Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 14) an seinem 20. Geburtstag in der Runde der letzten 16 auf den Melbourne-Finalisten Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4). Außerdem spielt der Warsteiner Jan-Lennard Struff gegen den Argentinier Diego Schwartzman.