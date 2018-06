New York (AFP) Apple setzt auf Recycling: "Eines Tages" wolle das Unternehmen ganz auf Stoffe aus dem Bergbau verzichten und nur noch erneuerbare Ressourcen und recycelte Materialien verwenden, erklärte der Technologiekonzern am Donnerstag in seinem jährlichen Umweltbericht. Die "traditionellen Versorgungsketten" seien linear, Rohstoffe wie Aluminium, Kupfer und Zinn würden abgebaut, zu Produkten verarbeitet und endeten dann auf Mülldeponien, monierte der Konzern. Das müsse sich ändern.

