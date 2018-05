Lissabon (AFP) Hundert Jahre nach der ersten Marien-Erscheinung von Fatima werden die beiden Hirtenkinder Francisco und Jacinta Marto heiliggesprochen. Das gab Papst Franziskus am Donnerstag im Vatikan bekannt. Er werde am 13. Mai zu dem Wallfahrtsort in Portugal reisen, um die beiden früh verstorbenen Geschwister während einer Messe in das Heiligenverzeichnis der katholischen Kirche aufzunehmen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.