Berlin (AFP) Die Linkspartei erwartet von den Protesten gegen die AfD am Wochenende in Köln ein Signal für ein soziales und demokratisches Europa. "Es ist wichtig, ein Zeichen gegen rechte Hetze und das zutiefst reaktionäre Weltbild der AfD zu setzen", sagte Parteichefin Katja Kipping am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

