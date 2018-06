London (dpa) - Die deutsche Fotografin Sandra Hoyn hat bei den renommierten Sony Photography Awards den Preis in der Kategorie "Alltag" gewonnen.

Sie siegte mit der Serie "The Longing of Others" (Die Begierde der Anderen) über Sex-Arbeiterinnen in einem Bordell in Tangail (Bangladesch). Dies teilten die Veranstalter am Donnerstagabend in London mit.

Hoyn, Jahrgang 1976, ist freie Fotojournalistin in Hamburg. In ihren Arbeiten konzentriert sie sich den Angaben zufolge auf die Themenfelder Soziales, Umwelt und Menschenrechte. Es sei beeindruckend, wie die Fotografin in die Story eintauche, hieß es von der Jury. Die auf den Fotos abgebildeten Menschen schienen zu vergessen, dass sie überhaupt da sei.

Ein weiterer Preis ging in der Kategorie "Landschaft" nach Deutschland: Peter Franck (Jahrgang 1964) aus Stuttgart belegte mit einer Schwarz-Weiß-Serie über das Meer den dritten Platz.

Insgesamt wurden Auszeichnungen in zehn Profi-Kategorien vergeben. Die Gewinner erhalten unter anderem eine Fotoausrüstung. Die Siegerfotos sind bis zum 7. Mai in einer Ausstellung im Somerset House in London zu sehen.

