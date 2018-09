Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona zieht vor den internationalen Sportgerichtshof CAS, um gegen die Drei-Spiele-Sperre von Superstar Neymar vorzugehen. Der fünfmalige Champions-League-Sieger hatte gegen das Urteil Einspruch eingelegt, die Berufung war vom Gericht des spanischen Verbandes RFEF aber zurückgewiesen worden. Neymar würde den Spaniern damit weiterhin auch im Clásico bei Real Madrid am Sonntag fehlen. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Der brasilianische Olympiasieger war am 8. April bei der 0:2-Niederlage beim FC Malaga mit Gelb-Rot vom Platz gefolgen und hatte auf dem Weg in die Kabine dem vierten Offiziellen höhnisch applaudiert. Deshalb wurde die Disziplinar-Kommission des Verbandes aktiv und sperrte den 25-Jährigen für zwei weitere Spiele. Neymar verpasste bereits die Partie gegen Real Sociedad San Sebastian am vergangenen Samstag (3:2) und würde dem spanischen Titelverteidiger auch gegen CA Osasuna am 26. April noch fehlen.