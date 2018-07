San Antonio (SID) - Golfprofi Alex Cejka ist bei den Texas Open auf der US-Tour nach der zweiten schwachen Runde in Folge deutlich am Cut gescheitert. Der Münchner benötigte beim mit 6,2 Millionen Dollar dotierten Turnier in San Antonio insgesamt 148 Schläge (73+75) und verpasste das Schlusswochenende damit um vier Schläge. Es führten die US-Amerikaner Bud Cauley und Tony Finau mit jeweils 136 Schlägen.

Neben Cejka, der zwar drei Birdies spielte, aber auch vier Bogeys und ein Doppel-Bogey kassierte, scheiterten auch die jeweils zweimaligen Major-Sieger Ángel Cabrera (Argentinien) und Zach Johnson (USA) am Cut.