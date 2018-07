Schwerin (SID) - Die Volleyballerinnen des Schweriner SC sind nur noch einen Erfolg von ihrem elften deutschen Meistertitel entfernt. Der Hauptrundensieger gewann auch das zweite Play-off-Finale am Samstag beim MTV Stuttgart mit 3:1 (25:20, 14:25, 25:20, 25:16). Spiel drei der Serie "best of five" findet am Mittwoch (19.00 Uhr) in Schwerin statt.