Incheon (SID) - Gut fünf Wochen vor der Heim-WM in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni) kommt es beim World-Tour-Turnier in Incheon zu einem deutschen Finale. Rekord-Europameister Timo Boll kämpft bei den Korea Open gegen den 24-Jährigen Patrick Franziska, der zum ersten Mal in einem World-Tour-Endspiel steht, um seinen 19. Titel.

Der 36-Jährige Boll besiegte am Samstag den Weltranglisten-24. Maharu Yoshimura aus Japan in der Vorschlussrunde 4:2, Franziska folgte dem Düsseldorfer am Nachmittag ins Finale. Der Saarbrücker schlug den Südkoreaner Lim Jonghoon mit 4:1.

"Timo hat ein starkes Match gegen Yoshimura gezeigt. Und für Patrick Franziska ist es nach seiner langen Verletzungspause toll, hier in zwei Finals zu stehen. Das gibt beiden natürlich noch einen zusätzlichen Schub Selbstvertrauen für die WM in Düsseldorf", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Auch Boll zeigte sich von seiner Leistung angetan: "Es lief auch heute wieder ganz gut, ich habe Matsudairas Spiel sehr gut gelesen und war auch mit dem Match gegen Yoshimura sehr zufrieden." Das Endspiel findet am Sonntag (08.45 Uhr MESZ) statt. Ricardo Walther (Bergneustadt) war am Samstagmorgen im Viertelfinale an Yoshimura mit 1:4 gescheitert.

Roßkopf gab außerdem den fünften der sechs deutschen WM-Starter bekannt. "Wie es sich abgezeichnet hatte, wird das Ruwen Filus sein, der seit Monaten konstant gute Leistungen bringt", sagte der Bundestrainer.

Boll und Franziska waren ebenso gesetzt wie der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln) und Bastian Steger (Bremen). Der sechste WM-Teilnehmer soll bei der offiziellen WM-Nominierung in der ersten Mai-Hälfte benannt werden.

