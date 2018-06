Ouagadougou (AFP) Im westafrikanischen Burkina Faso sind im vergangenen Jahr 4000 Menschen an Malaria gestorben. Insgesamt seien in diesem Zeitraum 9,8 Millionen Malaria-Fälle verzeichnet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag in Ouagadougou mit. Unter den 4000 Todesopfern sind demnach 3000 Kinder unter fünf Jahren.

