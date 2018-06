Schwenningen (AFP) Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Baden-Württemberg mit dreizehn Umrundungen eines Kreisverkehrs schwindelig gefahren. Dummerweise fiel der Mann einer Polizeistreife am Freitagabend aber nicht nur wegen seiner Trunkenheitsfahrt auf, teilte die Polizei in Schwenningen am Sonntag mit.

