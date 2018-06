Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich "tief bestürzt" über den Tod eines Mitarbeiters der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ostukraine gezeigt. "Es ist eine schreckliche Tragödie, dass heute ein OSZE-Beobachter in der Nähe von Lugansk ums Leben gekommen ist", erklärte Gabriel am Sonntag in Berlin. "Jemand, der nur mithelfen wollte, Frieden und ein Ende der Kämpfe zu schaffen, hat heute sein Leben verloren."

