Straubing (SID) - Verteidiger Alexander Dotzler kehrt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zur kommenden Saison von Vizemeister Grizzlys Wolfsburg zu den Straubing Tigers zurück. Dies gaben die Bayern bekannt, ohne Angaben über die Vertragsdauer zu machen.

Der 32-Jährige hatte von 2011 bis 2016 249 Hauptrunden-Spiele für Straubing bestritten und mit den Tigers 2012 das DEL-Halbfinale erreicht. In Wolfsburg war Dotzler in den abgelaufenen Play-offs, in denen die Grizzlys im Finale Red Bull München unterlagen, Stammspieler.