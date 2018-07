Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Renommierklub FC Barcelona geht ohne seinen brasilianischen Star Neymar in den Clásico am Sonntagabend (20.45 Uhr/DAZN) bei Real Madrid. Das gaben die Katalanen wenige Stunden vor Beginn der Begegnung bekannt.

Als Grund für die Entscheidung gab der Klub die "rechtlich unklare" Situation wegen des noch ausstehenden Urteils des spanischen Sportgerichts TAD im Fall Neymar an. Barça hatte dort Protest gegen die Drei-Spiele-Sperre für Neymar durch den spanischen Verband eingelegt.

Der 25-Jährige war ausgeschlossen worden, weil er am 8. April beim FC Malaga (0:2) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war und auf dem Weg in die Kabine dem vierten Offiziellen höhnisch applaudiert hatte. Neymar verpasste deshalb bereits die Partie gegen Real Sociedad San Sebastián am vergangenen Samstag (3:2) und würde nach dem Clásico auch noch gegen CA Osasuna (26. April) fehlen.

Barcelona muss den Klassiker gewinnen, um seine vagen Titelhoffnungen am Leben zu erhalten. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi liegt in der Primera División drei Punkte hinter Spitzenreiter Real zurück, das überdies eine Begegnung weniger bestritten hat.