Köln (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat mit seinem fulminanten Fernschuss zum 1:0-Länderspielsieg am 22. März in Dortmund gegen England zum zwölften Mal das Tor des Monats erzielt. Das gab die ARD am Sonntag bekannt.

Mit 73,61 Prozent der Zuschauerstimmen verwies der 31-Jährige von Galatasaray Istanbul, der gegen die Three Lions sein Abschiedsspiel in der deutschen Nationalmannschaft bestritt, Nicky Adler (11,2 Prozent) und Timm Golley (7,1 Prozent) auf die weiteren Plätze.

Mit großem Vorsprung führt der kölsche Prinz das Ranking der Tor-des-Monats-Schützen an. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann markierte siebenmal den schönsten Treffer des Monats, der von der ARD-Sportschau gekürt wird.