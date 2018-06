Malé (AFP) Auf den Malediven ist ein bekannter Internet-Blogger erstochen worden. Wie Angehörige und Kollegen von Yameen Rasheed am Sonntag mitteilten, wurde der 29-Jährige mit zahlreichen Stichwunden in Hals und Brust im Treppenhaus seiner Wohnung in der Hauptstadt Malé gefunden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

