Minsk (SID) - Der Traum von Altmeisterin Martina Hingis von ihrem zweiten Fed-Cup-Finale war schon vor ihrem Auftritt im Doppel geplatzt. Die Schweizerinnen unterlagen im Halbfinale in Minsk gegen Gastgeber Weißrussland mit 2:3.

Aryna Sabalenka hatte bereits vor dem abschließenden Doppel mit einem 6:3, 2:6, 6:4 gegen Viktorija Golubic den entscheidenden Punkt zum 3:1 für die Gastgeberinnen geholt, die erstmals im Endspiel stehen. Im nunmehr bedeutungslosen Doppel besiegten Hingis und Belinda Bencic ihre Gegnerinnen Olga Goworzowa und Wera Lapko im Eiltempo in nur 53 Minuten 6:0, 6:1.

Der Gegner wird im zweiten Halbfinale zwischen den USA sowie den 2015 und 2016 erfolgreichen Tschechinnen ermittelt. Nach dem ersten Tag in Florida stand es 1:1.

Die Schweiz hatte 1998 zum bislang einzigen Mal im Fed-Cup-Finale gestanden. Das Team um die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin Martina Hingis musste sich damals im heimischen Genf Spanien mit 2:3 geschlagen geben.

Viktorija Golubic hatte bereits ihr erstes Einzel gegen Aliaksandra Sasnowitsch verloren, die am Sonntag auch Timea Bacsinszky in zwei Sätzen schlug. Bacsinszky holte am Samstag gegen Sabalenka den Punkt zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Eidgenössinnen. Weißrussland musste auf seine Spitzenspielerin Wiktoria Asarenka verzichten, die kurz vor Weihnachten Mutter geworden war.