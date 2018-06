Berlin (AFP) Arme heiraten Arme und Reiche heiraten Reiche: Die Wahl des Ehepartners ist einem Bericht zufolge eine wichtige Ursache für die Einkommensungleichheit in Deutschland. Wie die "Bild"-Zeitung am Montag unter Berufung auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirates des Bundesfinanzministeriums berichtete, sind für die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung in deutschen Haushalten "Heiratsentscheidungen von großer Bedeutung".

