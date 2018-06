Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat einen 17-jährigen mutmaßlichen Taliban-Kämpfer wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie gemeinschaftlichen versuchten dreifachen Mordes in München angeklagt. Abdullah S. K. soll sich Anfang 2014 in Afghanistan den Taliban angeschlossen haben, wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte. Er sei von den Extremisten zudem militärisch ausgebildet worden.

