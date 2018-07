Berlin (AFP) Die Staatsoper Unter den Linden im historischen Zentrum Berlins wird nach siebenjähriger Umbauzeit am 3. Oktober feierlich eröffnet. Das gaben am Montag der Berliner Senat sowie die Leitung der Staatsoper im fertiggestellten Intendanzgebäude bekannt. Die Premiere eines Musiktheaterstücks am Tag der Deutschen Einheit ist allerdings nur ein Vorgeschmack: Nach einer weiteren mehrwöchigen Baupause soll der Regelbetrieb erst am 7. Dezember beginnen.

