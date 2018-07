Berlin (AFP) Der Sieg des parteilosen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in der ersten Wahlrunde in Frankreich ist nach den Worten des Vizepräsidenten des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), eine "gute Nachricht für Europa". Macron müsse nun bis zur Stichwahl die Unterstützung der Franzosen für seine Linie einwerben, sagte Lambsdorff am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

