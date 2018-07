München (SID) - Kapitän Philipp Lahm vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seine Mitspieler aufgefordert, nach dem Aus in der Champions League mit dem Double die Saisonbilanz aufzupolieren. "Ob es eine gute oder sehr gute Saison wird, hängt vom Pokal ab", sagte Lahm vor dem Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Borussia Dortmund.

"Jeder weiß, dass wir in jedem Wettbewerb bis zum Ende dabei sein wollen. Das heißt: Am Mittwoch gewinnen und ins Finale einziehen!", ergänzte Lahm: "Wer da keine Motivation hat, hat den Beruf verfehlt."

Für den Weltmeister (33) selbst, der im Sommer seine Karriere beenden wird, wäre eine erneute Endspielteilnahme am 27. Mai in Berlin "ein sehr, sehr schöner Abschluss", wie er betonte. Es sei jetzt aber "nicht der Zeitpunkt, um sentimental zu werden, das kann ich am Ende sein oder wenn ich ein paar Wochen raus bin."

Dass die Bayern nach dem Aus in der Königsklasse gegen Real Madrid einen angeschlagenen Eindruck machen, spielt für den Klassiker aus seiner Sicht aber ebensowenig eine Rolle wie das 4:1 der Münchner am 8. April in der Liga. Lahm sieht "ganz andere Voraussetzungen. Wir müssen 100 Prozent abrufen, um den Gegner zu schlagen. Dortmund ist vor allem in der Offensive sehr, sehr talentiert und deswegen sehr gefährlich."