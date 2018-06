Berlin (SID) - Der frühere Serienmeister Alba Berlin muss vor dem Start in die Play-offs der Basketball-Bundesliga eine schlechte Nachricht verkraften. Kapitän Dragan Milosavljevic (27) fällt wegen einer Ellenbogen-Verletzung mindestens zwei Monate aus und kann damit in dieser Saison nicht mehr auflaufen. Der Serbe hatte sich die Blessur in der vergangenen Woche im Training zugezogen.

"Dass kurz vor den Play-offs unser Kapitän langfristig ausfällt, ist ein harter Schlag für uns. Wir müssen das jetzt bestmöglich gemeinsam kompensieren", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Shooting Guard Milosavljevic hat alle bisherigen 30 Spiele absolviert und kam dabei im Schnitt auf 12,7 Punkte und 3,9 Assists. Die Play-offs beginnen Ende der kommenden Woche.