Stuttgart (AFP) Baden-Württemberg will vorerst weiter kein flächendeckendes 13. Schuljahr bis zum Abitur einführen. Die Landesregierung beschloss am Dienstag in Stuttgart, den G9-Schulversuch um fünf Jahre zu verlängern, wie das Kultusministerium mitteilte. Damit setzt die grün-schwarze Regierung eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag um.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.