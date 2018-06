Los Angeles (dpa) - Unter dem Titel "Blonde Ambition" sollen die Anfänge von Madonnas Karriere in den 1980er Jahren verfilmt werden. Das Studio Universal habe sich die Drehrechte an dem gleichnamigen Skript von Autorin Elyse Hollander gesichert, berichteten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter". In "Blonde Ambition" geht Hollander der jungen Madonna mit dem bürgerlichen Namen Louise Ciccone nach, die mit 20 ihr heimatliches Michigan verlässt und in New York ihr Glück sucht. Über die Besetzung und den Drehstart für "Blonde Ambition" wurde zunächst nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.