Berlin (AFP) Breaking the Silence und B'Tselem sind zwei israelische Nichtregierungsorganisationen, mit deren Vertretern Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Dienstag im Rahmen seiner Nahostreise zusammenkommen wollte. Die Aktivitäten dieser Gruppen sind der Armee, der Regierung und dem rechten Lager in Israel ein Dorn im Auge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.