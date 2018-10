Berlin (AFP) Nachholbedarf bei Internetbandbreiten, Netzneutralität und Verbraucherrechten: Die Grünen haben Kritik an der geplanten Änderung des Telekommunikationsgesetzes geübt, über die der Bundestag am Donnerstag debattiert. Die Regierung setze die gültige EU-Verordnung zum "Telecom Single Market" nur "lückenhaft" um, moniert die Fraktion in einem Entschließungsantrag, den sie am Donnerstag im Plenum einbringen will und der der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag.

