Straßburg (AFP) Die türkische Regierung hat einen Besuch des CSU-Bundestagsabgeordneten Bernd Fabritius kurzfristig abgesagt. "Ich bedaure diesen Schritt sehr und appelliere an die türkischen Behörden, die Absage zurückzunehmen", erklärte Fabritius am Mittwoch in Berlin. Die Türkei habe all seine offiziellen Termine abgesagt und damit die für Anfang Mai geplante Mission "faktisch untersagt".

