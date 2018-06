Düsseldorf (AFP) Fitness-Armbänder, Smartwatches und Fitness-Apps weisen laut einer Untersuchung von Verbraucherschützern gravierende Datenschutz-Mängel auf. Eine Kontrolle der eigenen Daten durch Nutzer sogenannter Wearables und Fitness-Apps sei kaum möglich, bemängelte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen bei der Vorstellung der Studie am Mittwoch in Düsseldorf. Anbieter ließen die Verbraucher häufig im Unklaren, was mit den gesammelten Daten passiert. Die Verbraucherschützer mahnten daher neun Anbieter ab.

