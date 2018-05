Caracas (AFP) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Venezuela sind zwölf Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Neun der Todesopfer seien an Schusswunden gestorben, sagte ein Sprecher des Ministeriums für den Strafvollzug am Mittwoch. Die Zusammenstöße waren demnach am Dienstagmorgen (Ortszeit) in der Strafanstalt José Antonio Anzoátegui in Barcelona im Osten Venezuelas ausgebrochen, die als eine der gewalttätigsten im Land gilt.

