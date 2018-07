Wolfsburg (SID) - Vizemeister Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Verteidiger Torsten Ankert wechselt vom Ligarivalen Kölner Haie zu den Niedersachsen und erhält einen Zweijahresvertrag. Der 28-Jährige kam in der höchsten deutschen Spielklasse auf 594 Spiele (13 Tore, 71 Vorlagen) für die Domstädter. In der abgelaufenen Saison stand Ankert lediglich in 26 Partien für die Kölner auf dem Eis.