Wiesbaden (AFP) Knapp die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Deutschland bereits seit mindestens zehn Jahren beim selben Arbeitgeber. Im Jahr 2015 traf dies auf 45 Prozent der Arbeitnehmer ab 25 Jahren zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Bei den Männern waren demnach 47 Prozent zehn oder mehr Jahre bei dem selben Unternehmen beschäftigt, bei den Frauen 43 Prozent.

